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tafsir: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذٰلِكَ
اَتَتْكَ
اٰیٰتُنَا
فَنَسِیْتَهَا ۚ
وَكَذٰلِكَ
الْیَوْمَ
تُنْسٰی
۟
Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan."
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[
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه ئایهتهكانی ئێمهت پێگهیشت تۆ پشتت تێ كردو پشتگوێت خست و وازت لێ هێناو تهماشات نهكرد [
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)
] ئێستاش ئاوا به كوێری بهجێ ئههێڵدرێی لهناو ئاگری دۆزهخداو وهكو لهبیركراو مامهڵهت لهگهڵدا دهكرێت.