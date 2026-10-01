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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 9
Al-Infitar
9
82:9
كلا بل تكذبون بالدين ٩
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩
كَلَّا
بَلْ
تُكَذِّبُوْنَ
بِالدِّیْنِ
۟ۙ
Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
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Tafsir Fathul Majid
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