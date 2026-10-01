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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 4
Al-Infitar
4
82:4
واذا القبور بعثرت ٤
وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ٤
وَاِذَا
الْقُبُوْرُ
بُعْثِرَتْ
۟ۙ
dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.