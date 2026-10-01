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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 14
Al-Infitar
14
82:14
وان الفجار لفي جحيم ١٤
وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ ١٤
وَاِنَّ
الْفُجَّارَ
لَفِیْ
جَحِیْمٍ
۟ۚۖ
dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
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Tafsir Fathul Majid
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