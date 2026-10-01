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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 12
Al-Infitar
12
82:12
يعلمون ما تفعلون ١٢
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢
یَعْلَمُوْنَ
مَا
تَفْعَلُوْنَ
۟
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.