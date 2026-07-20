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As-Sajdah
5
32:5
يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ٥
يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍۢ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍۢ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥
یُدَبِّرُ
الْاَمْرَ
مِنَ
السَّمَآءِ
اِلَی
الْاَرْضِ
ثُمَّ
یَعْرُجُ
اِلَیْهِ
فِیْ
یَوْمٍ
كَانَ
مِقْدَارُهٗۤ
اَلْفَ
سَنَةٍ
مِّمَّا
تَعُدُّوْنَ
۟
Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya
1
dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
diya ramla
Mengikuti
33 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 32:5
Remember this when I feel like nothing's working because all affairs are with Allah SWT and if all affairs are with Him why should I stress
12
0
Luqman
Mengikuti
5 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 32:5
Mashallah just look at this verse how would a man 1400 years ago know about the Speed of Light
' It is the angels who carry out these orders. Those people back then measured the distances neither in kilometers nor in miles but rather by how much time they needed to walk. For example, a village two days away meant a distance equivalent to walking for two days; ten days away meant a distance equivalent to walking for ten days... However in this ve...
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