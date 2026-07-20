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As-Sajdah
30
32:30
فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون ٣٠
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٣٠
فَاَعْرِضْ
عَنْهُمْ
وَانْتَظِرْ
اِنَّهُمْ
مُّنْتَظِرُوْنَ
۟۠
Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu.
1
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Pelajaran
Refleksi
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