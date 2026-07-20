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As-Sajdah
28
32:28
ويقولون متى هاذا الفتح ان كنتم صادقين ٢٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٨
وَیَقُوْلُوْنَ
مَتٰی
هٰذَا
الْفَتْحُ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
Dan mereka bertanya, "Kapankah kemenangan itu (datang) jika engkau orang yang benar?"
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