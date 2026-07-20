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As-Sajdah
11
32:11
۞ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١١
۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١
قُلْ
یَتَوَفّٰىكُمْ
مَّلَكُ
الْمَوْتِ
الَّذِیْ
وُكِّلَ
بِكُمْ
ثُمَّ
اِلٰی
رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ
۟۠
Katakanlah, "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Amer Abbas
Mengikuti
7 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 32:10-14
Diposting di
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
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