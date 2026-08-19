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tafsir: Sad 38:57
Sad
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هٰذَا ۙ
فَلْیَذُوْقُوْهُ
حَمِیْمٌ
وَّغَسَّاقٌ
۟ۙ
Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin,
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ أَيْ الْعَذَاب الْمَفْهُوم مِمَّا بَعْده ﴿فَلۡیَذُوقُوهُ حَمِیمࣱ﴾ أَيْ مَاء حَارّ مُحْرِق ﴿وَغَسَاقࣱ ٥٧﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد مَا يَسِيل مِنْ صَدِيد أَهْل النَّار