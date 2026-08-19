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tafsir: Sad 38:48
Sad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَاذْكُرْ
اِسْمٰعِیْلَ
وَالْیَسَعَ
وَذَا
الْكِفْلِ ؕ
وَكُلٌّ
مِّنَ
الْاَخْیَارِ
۟ؕ
Dan ingatlah Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang terbaik.
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[
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
] وه یادی ئیسماعیل و (یهسهع) بكهوه، كه وتراوه: (خضر) بووه، یاخود هاوڕێی (ئیلیاس) بووه [
وَذَا الْكِفْلِ
] وه یادی (ذا الكفل)یش بكه كه پیاوێكی چاك بووه له بهنی ئیسرائیل، وه وتراوه: پێغهمبهر بووه [
وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٤٨)
] ئهمانه ههموویان له پیاوچاكان بوونه.