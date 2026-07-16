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Sad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبْنَا
لِدَاوٗدَ
سُلَیْمٰنَ ؕ
نِعْمَ
الْعَبْدُ ؕ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟ؕ
Dan kepada Dawud Kami karuniakan (anak bernama) Sulaiman; dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما أثنى تعالى على داود، وذكر ما جرى له ومنه،
أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال:
{ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ }
أي: أنعمنا به عليه، وأقررنا به عينه.
{ نِعْمَ الْعَبْدُ }
سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو
{ إِنَّهُ أَوَّابٌ }
أي: رجَّاع إلى اللّه في جميع أحواله، بالتأله والإنابة، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، والاجتهاد في مرضاة اللّه، وتقديمها على كل شيء.