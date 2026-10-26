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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 2
Sad
2
38:2
بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍۢ وَشِقَاقٍۢ ٢
بَلِ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فِیْ
عِزَّةٍ
وَّشِقَاقٍ
۟
Tetapi orang-orang yang kafir (berada) dalam kesombongan dan permusuhan.
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Tafsir Fathul Majid
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