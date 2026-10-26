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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 16
Sad
16
38:16
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُوْا
رَبَّنَا
عَجِّلْ
لَّنَا
قِطَّنَا
قَبْلَ
یَوْمِ
الْحِسَابِ
۟
Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan."
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Tafsir Fathul Majid
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