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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 15
Sad
15
38:15
وما ينظر هاولاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ١٥
وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍۢ ١٥
وَمَا
یَنْظُرُ
هٰۤؤُلَآءِ
اِلَّا
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
مَّا
لَهَا
مِنْ
فَوَاقٍ
۟
Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, yang tidak ada selanya.
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Refleksi
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