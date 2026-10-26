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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 14
Sad
14
38:14
ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب ١٤
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١٤
اِنْ
كُلٌّ
اِلَّا
كَذَّبَ
الرُّسُلَ
فَحَقَّ
عِقَابِ
۟۠
Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azab-Ku.
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