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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 12
Sad
12
38:12
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ١٢
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَعَادٌۭ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١٢
كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ
قَوْمُ
نُوْحٍ
وَّعَادٌ
وَّفِرْعَوْنُ
ذُو
الْاَوْتَادِ
۟ۙ
Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ād dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan (rasul-rasul),
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