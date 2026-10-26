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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 10
Sad
10
38:10
ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب ١٠
أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا۟ فِى ٱلْأَسْبَـٰبِ ١٠
اَمْ
لَهُمْ
مُّلْكُ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَمَا
بَیْنَهُمَا ۫
فَلْیَرْتَقُوْا
فِی
الْاَسْبَابِ
۟
Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya? (Jika ada), maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
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