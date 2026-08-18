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tafsir: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
الْقَوْلُ
عَلَیْهِمْ
بِمَا
ظَلَمُوْا
فَهُمْ
لَا
یَنْطِقُوْنَ
۟
Dan berlakulah perkataan (janji azab) atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata.
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[
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا
] وه وتهی حهق بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ وه خوای گهوره سزایان ئهدات بههۆی شهریك دانان و كوفر كردن و زوڵم و ستهمیان [
فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥)
] وه ئهوان لهو كاتهدا ناتوانن قسه بكهن وه هیچ عوزرێكیان نیه.