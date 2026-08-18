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tafsir: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلْ
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنَّكَ
عَلَی
الْحَقِّ
الْمُبِیْنِ
۟
Maka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau (Muhammad) berada di atas kebenaran yang nyata.
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Полагайся на поддержку своего Господа при распространении религии, при построении мусульманского общества и в борьбе с противниками правой веры. Воистину, только Аллах способен одарить тебя добром и уберечь от зла, и Он непрестанно заботится о тебе, ибо ты придерживаешься явной истины. Ты совершаешь добрые дела, проповедуешь истину, отстаиваешь ее интересы, и поэтому ты можешь смело уповать на своего Господа. Полагаться на Аллаха может только тот, кто поступает правильно и убежден в своей правоте. Именно таковым является твой путь, истинность которого ни у кого не вызывает сомнения. Если ты и впредь будешь исправно выполнять свои обязанности и уповать на Аллаха, то заблуждение и неверие людей не причинят тебе никакого вреда, поскольку в твои обязанности не входит принуждение окружающих к истинной вере. Словно объясняя это, Всевышний Аллах сказал: