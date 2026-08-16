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tafsir: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحْزَنْ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
تَكُنْ
فِیْ
ضَیْقٍ
مِّمَّا
یَمْكُرُوْنَ
۟
Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Не печалься от того, что люди отказываются уверовать. Если бы ты знал, сколько зла таится в сердцах этих грешников, не способных творить добро, то не стал бы печалиться из-за них. Они замышляют против тебя козни, но пусть это не тревожит тебя, потому что козни неверных причинят вред только им самим. Всевышний также сказал: «Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах - Наилучший из хитрецов» (3:54).