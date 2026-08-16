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tafsir: An-Naml 27:58
An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَاَمْطَرْنَا
عَلَیْهِمْ
مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ
مَطَرُ
الْمُنْذَرِیْنَ
۟۠
Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka sangat buruklah hujan (yang ditimpakan) pada orang-orang yang diberi peringatan itu (tetapi tidak mengindahkan).
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Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره بهدڕهوشتانى بهردباران كرد} [
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)
] وه له ئاسمانهوه بهردبارانمان كردن كه ئهمه خراپترین بهردباران كردن بوو بۆ ئهو كهسانهی كه ئاگادار كرانهوه بهڵام ئاگاداركردنهوهیان قبووڵ نهكرد.