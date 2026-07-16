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An-Naml
49
27:49
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩
قَالُوْا
تَقَاسَمُوْا
بِاللّٰهِ
لَنُبَیِّتَنَّهٗ
وَاَهْلَهٗ
ثُمَّ
لَنَقُوْلَنَّ
لِوَلِیِّهٖ
مَا
شَهِدْنَا
مَهْلِكَ
اَهْلِهٖ
وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ
۟
Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan (nama) Allah, bahwa kita pasti akan menyerangnya bersama keluarganya pada malam hari, kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh, kita orang yang benar."
Tafsir
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Refleksi
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Qiraat
Hadits
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
] دواى سهربڕینى وشترهكه وتیان: وهرن با سوێند بخۆین به خوای گهوره بۆ یهكتری [
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ
] به دڵنیایى ئهبێ لهناكاودا بدهین بهسهر صاڵح و كهسوكاریداو بیانكوژین [
ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
] پاشان به دڵنیایى به كهسوكاریان ئهڵێین وه سوێندیان بۆ ئهخۆین كه ئاگامان له كوشتنی ئهمان نیهو ئێمه ئاگادار نین كه كوژراون و ئێمه نهمان كوشتون [
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه لهم قسهیهدا ڕاستگۆین.