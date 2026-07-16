Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
46
27:46
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
یٰقَوْمِ
لِمَ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّیِّئَةِ
قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۚ
لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ
اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ
۟
Dia (Saleh) berkata, "Wahai kaumku! Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- پێی فهرموون ئهی قهومی خۆم ئێوه بۆ پهله ئهكهن له خراپه كردن پێش چاكه، یاخود بۆ پهله ئهكهن له داوا كردنی سزادا پێش داواكردنى ڕهحمهتی خوای گهوره، یان بۆ پهله ئهكهن له كوفر كردن پێش ئیمان هێنان [
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
] ئهوه بۆ داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره ناكهن و تهوبه ناكهن له شهریك دانان بۆ خواى گهوره [
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)
] بهڵكو خوای گهوره ڕهحمتان پێ بكات و سزاتان نهدا.