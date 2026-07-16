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An-Naml
45
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَاۤ
اِلٰی
ثَمُوْدَ
اَخَاهُمْ
صٰلِحًا
اَنِ
اعْبُدُوا
اللّٰهَ
فَاِذَا
هُمْ
فَرِیْقٰنِ
یَخْتَصِمُوْنَ
۟
Dan sungguh, Kami telah mengutus kepada (kaum) Samud saudara mereka yaitu Saleh (yang menyeru), "Sembahlah Allah!" Tetapi tiba-tiba mereka (menjadi) dua golongan yang bermusuhan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحا وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا الأنداد والأوثان،
( فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ )
منهم المؤمن ومنهم الكافر وهم معظمهم.