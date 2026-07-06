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An-Naml
40
27:40
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌۭ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
قَالَ
الَّذِیْ
عِنْدَهٗ
عِلْمٌ
مِّنَ
الْكِتٰبِ
اَنَا
اٰتِیْكَ
بِهٖ
قَبْلَ
اَنْ
یَّرْتَدَّ
اِلَیْكَ
طَرْفُكَ ؕ
فَلَمَّا
رَاٰهُ
مُسْتَقِرًّا
عِنْدَهٗ
قَالَ
هٰذَا
مِنْ
فَضْلِ
رَبِّیْ ۖ۫
لِیَبْلُوَنِیْۤ
ءَاَشْكُرُ
اَمْ
اَكْفُرُ ؕ
وَمَنْ
شَكَرَ
فَاِنَّمَا
یَشْكُرُ
لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ
كَفَرَ
فَاِنَّ
رَبِّیْ
غَنِیٌّ
كَرِیْمٌ
۟
Seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab
1
berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya). Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya, Mahamulia."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ به چاوتروكانێك تهختى شاهانه له يهمهنهوه بۆ قودس دهگوازنهوه!} [
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
] بهڵام كهسێكی تر كه وتراوه وهزیرێكی بووه، یان نوسهرێكى بووه، كه زانیاری له كتابدا ههبووه ئهو وتوویهتی: [
أَنَا آتِيكَ بِهِ
] من عهرشی ئهو ئافرهتهت بۆ دێنم [
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
] پێش ئهوهی كه پێڵووی چاوت بجوولێتهوه، واته: پێش ئهوهى چاو بتروكێنی، بینوقێنیت و چاو بكهیتهوه له ماوهیهكی ئهوهندهدا عهرشهكهیت بۆ دێنم [
فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
] ههر ئهوهنده چاوی تروكاند یهكسهر عهرشهكهی ئهو ئافرهته پاشایهی هێناو لهبهر دهستی سولهیماندا دایناو جێگیری كرد (لهیهمهنهوه بۆ بیت المقدس) [
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهمه فهزڵی خوای گهورهیه بهسهر منهوه [
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
] تا تاقیم بكاتهوه ئایا شوكرانهبژێری خوای گهوره ئهكهم یان كوفری نیعمهتهكانی خوای گهوره ئهكهم [
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
] وه ههر كهسێك شوكرانهبژێری خوای گهوره بكات ئهوا شوكری خۆی كردووهو بۆ خۆی باشهو سوودهكهی بۆ خۆی ئهگهڕێتهوه [
وَمَنْ كَفَرَ
] وه ههر كهسێكیش شوكرانهبژێری خوا نهكات و كوفرانهی نیعمهتی خوای گهوره بكات [
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)
] ئهوا به دڵنیایى پهروهردگارم زۆر دهوڵهمهندهو بێ پێویسته و پێویستی بهوه نیه كه كهس شوكرانهبژێری بكات و بیپهرستێت، وه زۆر بهڕێزه.