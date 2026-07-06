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An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
اَلَّا
تَعْلُوْا
عَلَیَّ
وَاْتُوْنِیْ
مُسْلِمِیْنَ
۟۠
Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ثم بيَّنت ما فيه فقالت:
إنه من سليمان، وإنه مفتتح بـ
"بسم الله الرحمن الرحيم"
ألا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه، وأقْبِلوا إليَّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له.