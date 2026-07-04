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An-Naml
28
27:28
اذهب بكتابي هاذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ٢٨
ٱذْهَب بِّكِتَـٰبِى هَـٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٢٨
اِذْهَبْ
بِّكِتٰبِیْ
هٰذَا
فَاَلْقِهْ
اِلَیْهِمْ
ثُمَّ
تَوَلَّ
عَنْهُمْ
فَانْظُرْ
مَاذَا
یَرْجِعُوْنَ
۟
Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan."
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Rebar Kurdish Tafsir
{ نامهكهى سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ئافرهته پاشاكهى سهبهء} [
اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- نامهیهكی نووسی و فهرمووی: ئهم نامهیهم بهره بۆ لای ئهو ئافرهتهى پاشای (سهبهء) [
فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ
] بۆیان ههڵده [
ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ
] پاشان لێیان دووركهوه لهلایهك ڕابوهستهو گوێ بگره بزانه چی ئهڵێن [
فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨)
] وه بزانه وهڵامیان چی ئهبێت كه لهناو خۆیاندا گفتوگۆ ئهكهن، ئهمیش ڕۆیشت نامهكهی بۆ بردن و بۆ ئافرهتهكهی ههڵدا كه به تهنها بوو، وه چوو له دوورهوه ڕاوهستاو گوێی لێ گرتن.