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An-Naml
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
اَللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ
رَبُّ
الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ
۟
Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy yang agung."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
A Siddiqui
Mengikuti
6 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 3:2, 20:8, 27:26
When I read this quote by Sister YasminMogahed, it made me view the dhikr of 'La illaha il Allah' in a totally new light:
'The process of first emptying the heart can be found in the beginning half of the shahada (declaration of faith).' Yasmin Mogahed
When you do this dhikr, imagine that every time you say 'La illaha' your heart is emptying out all that is distracting it from Allah, like a cup spilling out its contents.
And when you say 'il ...
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