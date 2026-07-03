Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
002

2. Surah Al-Baqarah

Sapi

Bacalah dan dengarkan Surah Al-Baqarah dengan terjemahan, tafsir, pembacaan audio, arti kata demi kata, dan transliterasi. Diterjemahkan oleh Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۚ
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi