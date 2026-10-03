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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Baqarah Ayah 84
Al-Baqarah
84
2:84
واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ٨٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤
وَاِذْ
اَخَذْنَا
مِیْثَاقَكُمْ
لَا
تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ
وَلَا
تُخْرِجُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ
مِّنْ
دِیَارِكُمْ
ثُمَّ
اَقْرَرْتُمْ
وَاَنْتُمْ
تَشْهَدُوْنَ
۟
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji kamu, "Janganlah kamu menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu." kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
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