Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
وَاِذِ
اسْتَسْقٰی
مُوْسٰی
لِقَوْمِهٖ
فَقُلْنَا
اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ؕ
فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ
اثْنَتَا
عَشْرَةَ
عَیْنًا ؕ
قَدْ
عَلِمَ
كُلُّ
اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ
كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
مِنْ
رِّزْقِ
اللّٰهِ
وَلَا
تَعْثَوْا
فِی
الْاَرْضِ
مُفْسِدِیْنَ
۟
Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memacarlah darinya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing).
1
Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ
] كاتێك كه ئاو نهبوو باران نهبوو موسی
صلی الله علیه وسلم
داوای باران بارینی له خوای گهوره كرد بۆ قهومهكهی [
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
] وتمان: ئهو گۆچانهی كه بهدهستهوهیه بیكێشه بهو بهردهدا [
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
] كه له بهردهكهی دا وهكو موعجیزهیهك دوانزه كانی لێ ههڵقوڵا لهبهر ئهوهی خۆیان دوانزه هۆز بوون [
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
] وه ههر یهكێك لهو هۆزانه شوێنی ئاو خواردنی خۆیان زانی [
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
] بخۆن و بخۆنهوه لهو ڕزقهی خوای گهوره پێی بهخشیوون: له گهزۆو باڵندهكهو لهو ئاوهی كه ههڵقوڵاوه [
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)
] بهڵام لهسهر زهویدا ئاشووب و فهساد مهنێنهوهو ئاشووب مهگێڕن.