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tafsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
وَاِذِ
اسْتَسْقٰی
مُوْسٰی
لِقَوْمِهٖ
فَقُلْنَا
اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ؕ
فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ
اثْنَتَا
عَشْرَةَ
عَیْنًا ؕ
قَدْ
عَلِمَ
كُلُّ
اُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ؕ
كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
مِنْ
رِّزْقِ
اللّٰهِ
وَلَا
تَعْثَوْا
فِی
الْاَرْضِ
مُفْسِدِیْنَ
۟
Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memacarlah darinya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing).
1
Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
Tafsir
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Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
استسقى,
أي:
طلب لهم ماء يشربون منه.
{ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ }
إما حجر مخصوص معلوم عنده, وإما اسم جنس،
{ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا }
وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة،
{ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ }
منهم
{ مَشْرَبَهُمْ }
أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين, فلا يزاحم بعضهم بعضا, بل يشربونه متهنئين لا متكدرين,
ولهذا قال:
{ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ }
أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب،
{ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ }
أي: تخربوا على وجه الإفساد.