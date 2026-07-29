Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
56
2:56
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ٥٦
ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦
ثُمَّ
بَعَثْنٰكُمْ
مِّنْ
بَعْدِ
مَوْتِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ
۟
Kemudian, Kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
ekaterina myachina
Mengikuti
12 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 2:55-56
As Though You See Him
Reading Surah Al-Baqarah (2:55–56) through the Hadith
There are moments when the heart longs for certainty so completely.
that it begins to ask for what can be seen, held, and fully resolved.
Not always because faith is absent,
but because uncertainty can feel difficult to remain inside for long.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً
“And [recall] when you said: ‘O Musa, we will n...
Lihat lainnya
12
3
Jelajahi Komunitas Refleksi
Ayat sebelumnya
Ayat Berikutnya