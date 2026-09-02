Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Baqarah 2:40
Al-Baqarah
40
2:40
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون ٤٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠
یٰبَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
اذْكُرُوْا
نِعْمَتِیَ
الَّتِیْۤ
اَنْعَمْتُ
عَلَیْكُمْ
وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِیْۤ
اُوْفِ
بِعَهْدِكُمْ ۚ
وَاِیَّایَ
فَارْهَبُوْنِ
۟
Wahai Bani Israil!
1
Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku,
2
niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری كردنی بەنی ئیسرائیل} [
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
] ئیسرائیل واته: بهندهی خوا كه یهعقوبی كوڕی ئیسحاقی كوڕی ئیبراهیم بوو (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لهسهر بێت)، ئهی نهوهكانی ئیسرائیل یادی ئهو نیعمهتانهی من بكهنهوه كه ڕژاندم بهسهرتاندا، كه پێغهمبهرو كتابم بۆ ناردن و له فیرعهون ڕزگارم كردن، وه جۆرهها نیعمهتی تر [
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
] وه وهفاتان ههبێ بهرامبهر بهو پهیمانهی كه بهمنتان داوه كه شوێن محمد
صلی الله علیه وسلم
بكهون كاتێك كه دێت [
أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
] منیش ئهو ئهجرو پاداشتانهی كه وهعدم پێ داون بۆتان جێبهجێ ئهكهم و لێتان رازی دهبم و دهتانخهمه بهههشتهوه [
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠)
] وه بهتاك و تهنها له من بترسێن.