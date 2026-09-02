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tafsir: Al-Baqarah 2:38
Al-Baqarah
38
2:38
قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٣٨
قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًۭا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٨
قُلْنَا
اهْبِطُوْا
مِنْهَا
جَمِیْعًا ۚ
فَاِمَّا
یَاْتِیَنَّكُمْ
مِّنِّیْ
هُدًی
فَمَنْ
تَبِعَ
هُدَایَ
فَلَا
خَوْفٌ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
هُمْ
یَحْزَنُوْنَ
۟
Kami berfirman, "Turunlah kalian semua dari surga! Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati."
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[
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
] خوای گهوره فهرمووی: ههمووتان دابهزنه سهر زهوی [
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
] ههر كاتێك هیدایهت و وهحی و كتابتان له منهوه بۆ هات [
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
] ئهوهی شوێن ئهو كتابه بكهوێ و كاری پێ بكات [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهوانه ترسیان لهسهر نیه له داهاتوو له قیامهت [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨)
] وه خهفهتیش ناخۆن له رابردوو لهوهی له دونیا بهجێیان هێشتووه چونكه خوای گهوره باشتریان پێ دهبهخشێت.