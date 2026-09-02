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tafsir: Al-Baqarah 2:31
Al-Baqarah
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
اٰدَمَ
الْاَسْمَآءَ
كُلَّهَا
ثُمَّ
عَرَضَهُمْ
عَلَی
الْمَلٰٓىِٕكَةِ ۙ
فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِیْ
بِاَسْمَآءِ
هٰۤؤُلَآءِ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kalian yang benar!"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
وبيانًا لفضل آدم عليه السلام علَّمه الله أسماء الأشياء كلها،
ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم:
أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات، إن كنتم صادقين في أنكم أَوْلى بالاستخلاف في الأرض منهم.