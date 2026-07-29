Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
252
2:252
تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين ٢٥٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٥٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا
عَلَیْكَ
بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّكَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟
Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau (Muhammad) adalah benar-benar seorang rasul.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Belum ada refleksi yang bisa ditampilkan saat ini - mulailah refleksi Anda sendiri dan simpan secara pribadi, atau bagikan dengan komunitas QuranReflect.
Tambahkan Refleksi
Kunjungi QuranReflect
Ayat sebelumnya
Ayat Berikutnya