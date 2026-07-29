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Al-Baqarah
221
2:221
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولامة مومنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم اولايك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ٢٢١
وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌۭ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌۭ مِّن مُّشْرِكَةٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌۭ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌۭ مِّن مُّشْرِكٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١
وَلَا
تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكٰتِ
حَتّٰی
یُؤْمِنَّ ؕ
وَلَاَمَةٌ
مُّؤْمِنَةٌ
خَیْرٌ
مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ
وَّلَوْ
اَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا
تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِیْنَ
حَتّٰی
یُؤْمِنُوْا ؕ
وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ
خَیْرٌ
مِّنْ
مُّشْرِكٍ
وَّلَوْ
اَعْجَبَكُمْ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
یَدْعُوْنَ
اِلَی
النَّارِ ۖۚ
وَاللّٰهُ
یَدْعُوْۤا
اِلَی
الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ
وَیُبَیِّنُ
اٰیٰتِهٖ
لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ
یَتَذَكَّرُوْنَ
۟۠
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
hafeez saba
Mengikuti
49 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 2:221, 18:82
Why Parents Should Be Righteous
In Surah Kahf, Allah tells us about the journey of Musa (عليه السلام) and Khidr (عليه السلام). One of the incidents was when Khidr repaired a wall in a town without asking for any payment. Musa (عليه السلام) was surprised, but later Khidr explained:
'And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the city, and beneath it was a treasure for them, and their father had been righteous. So your Lord intended ...
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tareq abed
Mengikuti
8 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 2:221
Allah SWT prohibts use from marrying polytheists due to the fact they call to the hellfire in their speach and actions, and way of life. If we are prevented from marrying them from that reason, and marriage contains many benefits for ones deen and dunya, then mixing with them unnecessarilly is even more dangerous for ones deen unless ones intent is to guide them and he is qualified to do so.
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