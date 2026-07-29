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Al-Baqarah
215
2:215
يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ٢١٥
يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍۢ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌۭ ٢١٥
یَسْـَٔلُوْنَكَ
مَاذَا
یُنْفِقُوْنَ ؕ۬
قُلْ
مَاۤ
اَنْفَقْتُمْ
مِّنْ
خَیْرٍ
فَلِلْوَالِدَیْنِ
وَالْاَقْرَبِیْنَ
وَالْیَتٰمٰی
وَالْمَسٰكِیْنِ
وَابْنِ
السَّبِیْلِ ؕ
وَمَا
تَفْعَلُوْا
مِنْ
خَیْرٍ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
بِهٖ
عَلِیْمٌ
۟
Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
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Refleksi
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Razia Zahra
Mengikuti
4 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 63:10, 2:215, 11:115
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate,
I often look at nature to appreciate how Allaah has created everything for us. Sometimes, the nature takes my breath away that I think glory be to Allaah, how will it be in jannah?
As I am reflecting upon the Qur’an and studying tafsir, I realise tests do not only consist of trials but tests also include blessings.
I also realise that to be able to be amongst nature, serenity, ...
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35
4
A Siddiqui
Mengikuti
6 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 35:29-30, 42:23, 2:215, 2:110
Yesterday while I was doing some work around the house, my 3 year old daughter came to show me a $1 bill she found somewhere and said, 'I wanna give this dolla to poy peepo (I want to give this dollar to poor people)'. Even though it was probably my dollar bill to begin with, I wanted to give her a thousand dollars in return! It made me think:
'How much more appreciative and more generous is Allah to His slave than a mother is to her child?'
He...
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28
6
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