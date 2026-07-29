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Al-Baqarah
190
2:190
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١٩٠
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠
وَقَاتِلُوْا
فِیْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
الَّذِیْنَ
یُقَاتِلُوْنَكُمْ
وَلَا
تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُحِبُّ
الْمُعْتَدِیْنَ
۟
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
ekaterina myachina
Mengikuti
18 minggu yang lalu
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Referensi
Ayat 2:83, 3:26, 2:4, 3:113-114, 3:164, 2:188, 2:154, 3:75, 3:130, 2:245, 2:129, 2:143, 2:2, 2:216, 2:196, 2:247, 3:181, 3:3-4, 3:169-170, 3:97, 2:190, 3:110
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
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