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Al-Baqarah
176
2:176
ذالك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ١٧٦
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍۢ ١٧٦
ذٰلِكَ
بِاَنَّ
اللّٰهَ
نَزَّلَ
الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّ
الَّذِیْنَ
اخْتَلَفُوْا
فِی
الْكِتٰبِ
لَفِیْ
شِقَاقٍ
بَعِیْدٍ
۟۠
Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur`an) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh (dari kebenaran).
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