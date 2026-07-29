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Al-Baqarah
174
2:174
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولايك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ١٧٤
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤
اِنَّ
الَّذِیْنَ
یَكْتُمُوْنَ
مَاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
مِنَ
الْكِتٰبِ
وَیَشْتَرُوْنَ
بِهٖ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ۙ
اُولٰٓىِٕكَ
مَا
یَاْكُلُوْنَ
فِیْ
بُطُوْنِهِمْ
اِلَّا
النَّارَ
وَلَا
یُكَلِّمُهُمُ
اللّٰهُ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وَلَا
یُزَكِّیْهِمْ ۖۚ
وَلَهُمْ
عَذَابٌ
اَلِیْمٌ
۟
Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya,
1
dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.
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