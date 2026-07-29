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Al-Baqarah
160
2:160
الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولايك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ١٦٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠
اِلَّا
الَّذِیْنَ
تَابُوْا
وَاَصْلَحُوْا
وَبَیَّنُوْا
فَاُولٰٓىِٕكَ
اَتُوْبُ
عَلَیْهِمْ ۚ
وَاَنَا
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan(nya),
1
mereka itulah yang Aku terima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Rahmah Salako
Mengikuti
6 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 2:160, 2:122
Tawbah: Q2:160 . Is there a better way to say this?
Repentance is not always about perfection. It’s about sincerity!!! Hence, Q2: 122 among
other beautiful aayah is a reminder of repentance and it’s conditions.
'Making mistakes makes us human and no one will be free of shortcomings in his obedience to Allaah, or free of mistakes or forgetfulness or sins. All of us fall short, commit sins, and make mistakes. At times we are negligent. We are...
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