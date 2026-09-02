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tafsir: Al-Baqarah 2:14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَاِذَا
لَقُوا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا ۖۚ
وَاِذَا
خَلَوْا
اِلٰی
شَیٰطِیْنِهِمْ ۙ
قَالُوْۤا
اِنَّا
مَعَكُمْ ۙ
اِنَّمَا
نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ
۟
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Лицемеры произносят своими устами то, во что не верят в душе. Оказываясь в обществе правоверных, они стремятся показать себя мусульманами и делают вид, что следуют их путем. Но стоит им уединиться с дьяволами, которыми являются предводители неверия, как они говорят: «Мы разделяем ваши взгляды, но делаем вид, что обратились в ислам, чтобы посмеяться над верующими». Перед ними они раскрывают свое истинное лицо.