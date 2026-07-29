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Al-Baqarah
123
2:123
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ١٢٣
وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٢٣
وَاتَّقُوْا
یَوْمًا
لَّا
تَجْزِیْ
نَفْسٌ
عَنْ
نَّفْسٍ
شَیْـًٔا
وَّلَا
یُقْبَلُ
مِنْهَا
عَدْلٌ
وَّلَا
تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟
Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorangpun dapat menggantikan (membela) orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
ekaterina myachina
Mengikuti
4 minggu yang lalu
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Referensi
Ayat 2:123
No Soul for Another
Reading Al-Baqarah (2:123) through the Hadith
Allah ﷻ says:
لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ
"No soul will avail another."
The Qur'an speaks here of a nafs — a soul.
Not a person, not a human being.
A soul.
Not a label, not a family name, not a place in society,
but who we truly are before Allah.
Until only one truth remains:
One soul cannot answer for another.
The Prophet ﷺ gave this same reminder to those closest to him...
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