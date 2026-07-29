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Al-Baqarah
116
2:116
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون ١١٦
وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّۭ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ١١٦
وَقَالُوا
اتَّخَذَ
اللّٰهُ
وَلَدًا ۙ
سُبْحٰنَهٗ ؕ
بَلْ
لَّهٗ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
كُلٌّ
لَّهٗ
قٰنِتُوْنَ
۟
Dan mereka berkata, "Allah mempunyai anak." Mahasuci Allah, bahkan milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya.
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