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Al-Baqarah
111
2:111
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ١١١
وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١١١
وَقَالُوْا
لَنْ
یَّدْخُلَ
الْجَنَّةَ
اِلَّا
مَنْ
كَانَ
هُوْدًا
اَوْ
نَصٰرٰی ؕ
تِلْكَ
اَمَانِیُّهُمْ ؕ
قُلْ
هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani."
1
Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
ekaterina myachina
Mengikuti
18 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 2:111, 10:39, 8:23
When the Qur’an Stops Being Distant
It began, unexpectedly, with a podcast.
Not a short clip you play in the background and forget—but one of those conversations that quietly pulls you in, almost without permission.
I didn’t plan to finish it. But somewhere between one idea and the next… I stayed.
Over four million people had already watched it. A discussion hosted by Waie Foundation in Doha, titled: “How Does the Qur’an Open Its Doors to Us?...
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