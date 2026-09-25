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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 84
Ghafir
84
40:84
فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٨٤
فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ٨٤
فَلَمَّا
رَاَوْا
بَاْسَنَا
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِاللّٰهِ
وَحْدَهٗ
وَكَفَرْنَا
بِمَا
كُنَّا
بِهٖ
مُشْرِكِیْنَ
۟
Maka ketika mereka melihat azab Kami, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah."
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