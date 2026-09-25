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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 81
Ghafir
81
40:81
ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ٨١
وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ٨١
وَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ ۖۗ
فَاَیَّ
اٰیٰتِ
اللّٰهِ
تُنْكِرُوْنَ
۟
Dan Dia memperlihatkan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepadamu. Lalu tanda-tanda (kebesaran) Allah yang mana yang kamu ingkari?
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Pelajaran
Refleksi
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.